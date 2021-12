Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Vollsperrung der Hansalinie - Tödlicher Verkehrsunfall ++ Buswartehäuschen beschädigt ++ Illegale Müllentsorgung ++ Betrunken den Gang verwechselt - Unfall verursacht ++

Bild-Infos

Download

Rotenburg (ots)

Vollsperrung der Hansalinie - Tödlicher Verkehrsunfall

A1/Elsdorf. In der vergangenen Nacht musste die Autobahn 1 in Fahrtrichtung Hamburg aufgrund eines schweren Verkehrsunfalls kurz nach 22 Uhr voll gesperrt werden. Nach bisherigen Erkenntnissen kam ein 24-jähriger Mann aus dem Kreis Damme mit seinem BMW aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und kollidiert mit der Leitplanke in der Mitte der Autobahn. Anschließend wurde das Fahrzeug über die Fahrbahn nach rechts geschleudert. Hier prallte der Wagen mit einem auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden Sattelzug eines 59-Jährigen zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der BMW unter den Auflieger des Sattelzugs gedrückt. Zahlreiche Rettungskräfte waren im Einsatz, darunter die Feuerwehren Elsdorf, Zeven und Gyhum. Für den jungen Mann kam jedoch jede Hilfe zu spät, er verstarb noch an der Unfallstelle. Der Lkw-Fahrer stand unter Schock und wurde durch den Notdienst medizinisch versorgt. Die Polizei spricht von einem hohen Sachschaden und bittet Unfallzeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, sich unter Telefon 04282/59414-0 bei der Autobahnpolizei in Sittensen zu melden.

Geldbörse aus Einkaufsbeutel gestohlen

Sottrum. Erst am Montagnachmittag ist es im Aldi-Markt an der Großen Straße zu einem Taschendiebstahl zum Nachteil eines 87- jährigen Mannes gekommen. Nur einen Tag später haben die Täter in den Vormittagsstunden wieder zugeschlagen. Diesmal bei einer 80-jährigen Sottrumerin, die ihre Geldbörse in einer Stofftasche in ihren Einkaufswagen aufbewahrt hatte. Auch hier kann die Polizei nur noch einmal eindringlich daran appellieren, keine Wertgegenstände unbeaufsichtigt im Einkaufswagen liegen zu lassen.

Es bleibt bei Einbruchsversuchen

Visselhövede. Zu gleich zwei versuchten Einbrüchen kam es in der Zeit von Montagnachmittag auf Dienstagmorgen. Unbekannte versuchten dabei unter anderem in ein Fotoatelier an der Bremer Straße einzubrechen. Die Täter hatten mehrere Versuche unternommen, um die Tür des Ateliers aufzubrechen. Die Tür hielt jedoch den Versuchen stand, sodass die Täter unverrichteter Dinge wieder davonzogen. Zudem wurde versucht, in den Kindergarten an der Straße "Auf der Loge" einzubrechen. Die Täter versuchten die Terrassentür des Kindergartens aufzuhebeln. Doch auch hier scheiterten sie. Es kam in beiden Fällen zu Schäden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Visselhövede unter der Telefonnummer 04262-95908-0 entgegen.

Buswartehäuschen beschädigt

Visselhövede. Am vergangenen Wochenende zerstörten Unbekannte eine der Scheiben eines Buswartehäuschens an der Straße "Waldweg". Es kam zu einem Schaden in Höhe von etwa dreihundert Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Visselhövede unter der Telefonnummer 04262-95908-0 entgegen.

Illegale Müllentsorgung

Zeven. Eine Zeugin meldete sich am Dienstagnachmittag bei der Zevener Polizei und teilte mit, dass Unbekannte unerlaubt mehrere blaue Müllsäcke mit Abfall in einem, neben dem Sportplatz an der Straße "Zum Badetal" stehenden Container entsorgt hätten. Die Beamten konnten vor Ort diverse Müllsäcke auffinden sowie eine Adresse, welche auf den Verursacher hinweisen könnte.

Einfach weggefahren

Selsingen. In den Nachtstunden des vergangenen Dienstags kam es in der Straße "Alte Straße" zu einem Verkehrsunfall. Der Verursacher kollidierte mit einem am Fahrbahnrand geparkten Ford und verließ anschließend die Unfallörtlichkeit, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Am Ford entstand ein geschätzter Schaden in Höhe von dreihundert Euro. Hinweise an die Polizeistation Selsingen unter der Telefonnummer: 04284-927550.

Betrunken den Gang verwechselt - Unfall verursacht

Sittensen. Am Dienstagmittag kam zu einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich der Lindenstraße. Ein bei Rot haltender 75-jähriger Elsdorfer verwechselte beim Anfahren den Rückwärts- mit dem Vorwärtsgang, sodass er rückwärts mit dem dahinter haltenden VW Golf eines 58-jährigen Sittensers zusammenstieß. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten der Sittensener Polizei Alkoholgeruch bei dem Unfallverursacher fest. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 1,02 Promille. Der Mann musste eine Blutprobe abgeben.

Erst einen Monat im Besitz der Fahrerlaubnis

Reeßum/ Clüversbostel. Am Dienstagabend brachte ein 18-jähriger seinen VW Golf im Bereich einer Rechtskurve an der Straße "Alte Clüverstraße" mit Absicht ins Schleudern und verlor anschließend die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Kleinwagen kam dabei von der Fahrbahn ab und stieß gegen den Bordstein. Letztendlich kam der vollbesetzte Pkw im Garten eines angrenzenden Grundstücks zum Stehen. Die 17-jährige Beifahrerin sowie der Verursacher wurden leicht verletzt. Es entstand ein geschätzter Schaden von über 4.700 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell