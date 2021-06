Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Sachbeschädigungen an Pkw aufgenommen.

Hemer (ots)

An der Urbecker Straße, in Höhe Nr. 50, wurde der gelbe Fiat Panda einer 43 jährigen Hemeranerin in der Nacht vom Freitag zum Samstag nicht unerheblich an der Beifahrerseite zerkratzt.

In Ihmert, an der Burhahnstraße in Höhe Nr. 12, wurde in der Nacht zum Sonntag ein Toyota Yaris einer 51 jährigen Frau beschädigt.

Die Polizei in Hemer hat ihre Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen.

