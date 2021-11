Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Verkehrsrowdy gefährdet andere Autofahrer - Polizei sucht Zeugen ++ Täter*innen bei Einbruch gestört ++ Das etwas andere Cabriolet ++

Rotenburg (ots)

Verkehrsrowdy gefährdet andere Autofahrer - Polizei sucht Zeugen

Sottrum. Nach einer Straßenverkehrsgefährdung, die sich bereits am 18. November im Einmündungsbereich der Alten Dorfstraße/Edisonstraße ereignen haben soll, suchen die Ermittler der Rotenburger Polizei nach möglichen Geschädigten. Nach bisherigen Erkenntnissen sei ein 22-jähriger Autofahrer mit seinem dunklen Audi A4 an dem Donnerstagabend, gegen 23.15 Uhr mit stark überhöhter Geschwindigkeit auf der Alten Dorfstraße in Richtung Edisonstraße gefahren. Kurz vor der Einmündung soll der Fahrer die Kontrolle über seinen Wagen verloren und sich damit um die eigene Achse gedreht haben. Der Audi sei quer über die Edisonstraße geschleudert und habe mehrere von rechts kommende Autofahrer gefährdet. Sie hätten stark bremsen müssen, um eine Kollision zu vermeiden. Hinweise bitte unter Telefon 04261/947-0.

Täter*innen bei Einbruch gestört

Kalbe. Am vergangenen Samstag wurde in den Abendstunden die Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Kulturstraße durch unbekannte Täter*innen aufgebrochen. Die Täter*innen begaben sich anschließend in den Keller des Hauses, wo sie versuchten einen Tresor aufzuhebeln. Vermutlich wurden die Täter*innen gestört, sodass sie von ihrem eigentlichen Tatplan abließen und letztlich durch die Eingangstür wieder verschwanden. Die Täter*innen konnten lediglich eine geringe Summe Bargeld erbeuten. Der Schaden, den sie hinterließen, wird nach Polizeiangaben auf rund zweihundert Euro geschätzt. Wer Hinweise zum Einbruch oder den Täter*innen geben kann, wird gebeten sich unter der Telefonnummer 04281-9306-0 an das Polizeikommissariat Zeven zu wenden.

Das etwas andere Cabriolet

Scheeßel/Bartelsdorf. Die Beamten der Verfügungseinheit der Rotenburg Polizei trauten ihren Augen nicht, als sie am Freitagnachmittag einen Transporter auf der "Lange Straße" entdeckten. Denn dem Transporter, welcher durch einen 20-jährigen Mann gefahren wurde, fehlte die Frontscheibe. So war die Fahrt für den jungen Mann an Ort und Stelle zu Ende.

