POL-ROW: ++ Bombendrohung sorgt für Verkehrsbehinderungen ++ Unfall unter Alkoholeinfluss ++ Betrunken von Unfallort geflüchtet ++ Betrunken auf dem Traktor ++

Bombendrohung sorgt für Verkehrsbehinderungen

Rotenburg. Wegen einer Bombendrohung ist es am frühen Montagmorgen in der Innenstadt zu erheblichen Verkehrsbehinderungen gekommen. Zu Schulbeginn erhielten die Berufsbildenden Schulen (BBS) die Mitteilung, dass auf dem Gelände an der Verdener Straße und im Schulgebäude gefährliche Sprengkörper deponiert seien. Die Schulleitung nahm diese Drohung ernst und ließ den Unterricht für den gesamten Montag für alle Schüler*innen ausfallen. Die Rotenburger Polizei riegelte den Bereich um die Schule großräumig ab und suchte auf dem Gelände und im Gebäude nach möglichen Sprengsätzen. Dazu wurden Diensthundeführer mit Sprengstoffspürhunden hinzugezogen. Schüler*innen wurden gebeten, nach Hause zu fahren oder sich in eine nahegelegene Sporthalle zu begeben. Die Ermittlungen in dieser Sache dauern an. Hinweise erbittet die Polizei unter Telefon 04261/947-0.

Unfall unter Alkoholeinfluss

Rotenburg. Unter Alkoholeinfluss hat ein 71-jähriger Autofahrer am Sonntagabend in der Elise-Averdiek-Straße einen Verkehrsunfall verursacht. Der Mann war gegen 19.30 Uhr mit seinem Wagen in Richtung Krankenhaus unterwegs. Auf der schmalen Straße kam es im Begegnungsverkehr zu einer seitlichen Kollision mit dem Kia einer 20-jährigen Autofahrerin. Bei der Unfallaufnahme erkannten Beamte der Rotenburger Polizei, dass der Unfallverursacher deutlich unter Alkoholeinwirkung stand. Ein Atemalkoholtest bestätigte diesen Eindruck: mehr als 2,2 Promille! Im Krankenhaus musste der 71-Jährige eine Blutprobe und auch seinen Führerschein abgeben. Der Unfallschaden ist laut Polizei eher gering.

Betrunken von Unfallort geflüchtet

Visselhövede. Am frühen Sonntagabend ist der Rotenburger Polizei ein Trunkenheitsunfall gemeldet worden. Demnach sei ein Autofahrer gegen 17.45 Uhr mit seinem Wagen in der Straße Affwinkel von der Fahrbahn abgekommen und im Seitenraum mit einem Baum kollidiert. Anschließend habe er die Unfallstelle verlassen und sei nach Hause gefahren. Eine Streifenbesatzung suchte den vermeintlichen Unfallfahrer an seiner Wohnanschrift auf und fand dort einen Pkw mit frischen Unfallspuren. Die Polizisten erkannten, dass der Mann deutlich unter Alkoholeinwirkung stand. Das bestätigte ein Atemalkoholtest mit einem Wert von über 2,8 Promille. Der Mann machte zum Unfallgeschehen keine Angaben und wollte erst kurz vor dem Eintreffen der Beamten Alkohol getrunken haben. Daher musste er zwei Blutproben und später auch den Führerschein abgeben. Den Unfallschaden beziffern die Beamten auf rund siebentausend Euro.

Auffahrunfall vor einer Unfallstelle

Bevern. Bei einem Auffahrunfall auf der Bundesstraße 71 ist am Sonntagabend eine 27-jährige Autofahrerin verletzt worden. Die Frau hatte gegen 18 Uhr mit ihrem VW Golf an einer Unfallstelle warten müssen. Ein nachfolgender, 65-jähriger Autofahrer erkannte diese Situation vermutlich zu spät. Er fuhr mit seinem Mazda auf den Golf der Frau auf und schob ihn gegen den Pkw eines 40-Jährigen.

Verkehrszeichen gestohlen

Wittorf. Unbekannte haben im Verlauf des vergangenen Wochenendes am Ortsausgang Wittorf in Richtung Jeddingen drei Verkehrszeichen gestohlen. Sie nahmen die Ortstafel und zwei Verkehrszeichen (Vorbeifahrt) von einer Verkehrsinsel mit. Die Polizei spricht von einem Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise bitte unter Telefon 04262/95908-0 an die Polizeistation Visselhövede.

Betrunken auf dem Traktor

Gnarrenburg/Barkhausen. Beamte der Bremervörder Polizei haben am Sonntagnachmittag einen betrunkenen Treckerfahrer aus dem Verkehr gezogen. Der 33-jährige war gegen 16 Uhr mit seinem Traktor auf der Kreisstraße 102 unterwegs, als die Polizei auf ihn aufmerksam wurde. Bei einer Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der Mann deutlich alkoholisiert war. Das bestätigte auch ein Atemalkoholtest mit einem Ergebnis von knapp 2,5 Promille. Der 33-Jährige musste eine Blutprobe abgeben.

