Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: +++ Raubüberfall auf Tankstelle ++ Hinweise auf Corona-Verstöße ++ Unfallflucht in Hetzwege ++ Unfall mit glimpflichem Ausgang ++ Einbruch in Urlaubsabwesenheit +++

Rotenburg (Wümme) (ots)

Raubüberfall auf Tankstelle

Sottrum. Am Samstagabend kam es gegen kurz vor 21 Uhr zu einem Raubüberfall auf eine Sottrumer Tankstelle in der Bremer Straße. Hierbei betraten zwei maskierte Täter den Verkaufsraum und konnten in der Folge Bargeld und Zigaretten erbeuten. Anschließend flüchteten beide Täter auf einem Roller in Richtung Autobahn. Hinweise zur Tat, den Tätern oder dem Fluchtfahrzeug nimmt die Polizei Rotenburg unter 04261/9470 entgegen.

Hinweise auf Corona-Verstöße

Fintel / Visselhövede. Im Verlauf des Wochenendes erreichten die Polizei Rotenburg zwei konkrete Hinweise auf Verstöße gegen die Corona-Beschränkungen. In beiden Fällen stellte sich aber heraus, dass es sich um Fehlalarm handelte und alle Vorgaben ordnungsgemäß eingehalten wurden. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang und aus konkretem Anlass darauf hin, dass vorsätzliche Falschmeldungen geprüft und im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten geahndet werden.

Unfallflucht in Hetzwege

Hetzwege. In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es gegen drei Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Straße Hoffreeg in Hetzwege. Hierbei kam ein PKW von der Straße ab und beschädigte einen Glasfaser-Verteilerkasten. Anschließend entfernte sich der Fahrzeugführer jedoch vom Unfallort, ohne die Polizei zu rufen. Dieses hatten aber bereits Zeugen getan, welche auch Hinweise auf den Verursacher geben konnten. Die eingesetzte Streifenwagenbesatzung konnte den Unfallflüchtigen in der Folge antreffen und frische Unfallspuren am Fahrzeug feststellen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht.

Unfall mit glimpflichem Ausgang

Westervesede. Am Samstag zur Mittagszeit erhielt die Polizei Rotenburg eine Mitteilung über einen Verkehrsunfall auf der K211. Bei der Unfallaufnahme konnten die eingesetzten Beamten feststellen, dass die Unfallfahrerin Glück im Unglück hatte. Diese hatte auf nasser Fahrbahn im Überholvorgang die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren und war von der Straße abgekommen. Hierbei schlidderte sie nur wenige Zentimeter an einem Straßenbaum vorbei. Die Fahrerin kam mit einem Schrecken davon. Am Fahrzeug entstand Sachschaden.

Einbruch in Urlaubsabwesenheit

Zeven. Zwischen Donnerstag und Samstag verschaffen sich Einbrecher Zugang zu einem Einfamilienhaus, indem sie die Terrassentür des Wintergartens aufhebelten. Im Haus durchsuchten die Täter alle Räume nach Diebesgut und entkamen letztlich unerkannt. Die Geschädigte befand sich zur Tatzeit im Urlaub. Die Tat wurde durch die Nachbarn entdeckt. Sachdienliche Hinweise zu diesem Fall werden durch die Polizei Rotenburg unter 04261/9470 oder durch jede örtliche Dienststelle entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell