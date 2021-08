Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Zwei Personen bei Frontalzusammenstoß verletzt (Jade)

Delmenhorst (ots)

Jade. Am Mittwochmorgen, gegen 5:50 Uhr, ist es auf der B437 zu einem Unfall gekommen. Ein 49 Jahre alter Mann aus Brake wollte von der B 437 aus Richtung Rodenkirchen kommend nach links in die Genossenschaftsstraße abbiegen. Aufgrund von Gegenverkehr musste er zunächst warten. Dies bemerkte ein 24-jähriger Mann aus Hattingen vermutlich zu spät. Dieser wollte dem vor ihm wartenden Pkw ausweichen und zog mit seinem Pkw auf die Gegenfahrbahn, übersah dort allerdings den Gegenverkehr, so dass es zu einem Frontalzusammenstoß kam. Der im entgegenkommenden Pkw sitzende 58-jährige Mann aus Wilhelmshaven zog sich nach bisherigen Erkenntnissen schwere Verletzungen zu. Es entstand hoher Sachschaden, die genaue Höhe kann derzeit noch nicht angegeben werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell