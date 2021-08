Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Beim Driften Kontrolle verloren

Delmenhorst (ots)

Delmenhorst. Sein Fahrzeug vermutlich unterschätzt hat ein 20-jähriger Delmenhorster am Mittwochnachmittag. Gegen 15.30 Uhr befuhr der junge Mann den Schotterplatz an den Graften, driftete dort um eine Kurve, verlor dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug und stieß gegen einen auf dem Platz geparkten Pkw. Er verursachte einen Sachschaden in Höher von mindestens 4000 Euro. Der 21-Jährige hatte sich zunächst vom Unfallort entfernt, konnte aber durch Polizeibeamte später ermittelt werden.

