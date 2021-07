Polizei Hagen

POL-HA: Nach Bedrohung Drogen und Bargeld in Wohnung gefunden

Hagen-Hochschulviertel (ots)

Am Sonntag (25.07.2021) gegen 01.30 Uhr bedrohte ein 35-Jähriger seine Ex-Freundin am Telefon. Das ehemalige Paar war wegen eines Autos in Streit geraten. Die Hagenerin rief gegen 11 Uhr die Polizei, die den Mann kurze Zeit später an seiner Wohnanschrift aufsuchte, um eine Gefährderansprache durchzuführen. Während des Gespräches bemerkten die Polizisten den Geruch von Cannabis. Reste klebten zudem am Arm des Hageners. Er ließ die Beamten freiwillig in seine Wohnung, die im Wohnzimmer eine Feinwaage, Cannabis sowie Bargeld sahen. Die Beamten beschlagnahmten den Fund und fertigten eine Strafanzeige wegen des illegalen Handels mit Cannabis. Etwa 30 Minuten nach dem Einsatz sah die Streifenwagenbesatzung den Mann auf einem Fahrrad fahrend und mit einem Smartphone in der Hand. Als er ein Verwarngeld zahlen sollte, schlug er den Polizisten vor, dass man die Strafe doch von dem beschlagnahmten Geld abziehen könne. Es wurde eine weitere Ordnungswidrigkeitenanzeige gegen ihn gefertigt. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell