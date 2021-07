Polizei Hagen

POL-HA: Hagener fährt mit 1,8 Promille Auto und fällt wegen seiner Fahrweise auf

Hagen-Boele (ots)

In der Nacht von Samstag (24.07.2021) auf Sonntag (25.07.2021) meldete ein Zeuge der Polizei einen 36-jährigen Autofahrer, der im alkoholisierten Zustand durch seine Fahrweise auffiel. Der 22-jährige Zeuge kontaktierte gegen 23.30 Uhr die Leitstelle der Polizei, als er auf der A1 hinter dem schwarzen VW des 36-Jährigen her fuhr. Er sagte den Beamten, dass der Fahrer vor ihm teilweise sehr langsam und in Schlangenlinien fuhr sowie auffällig oft und ohne Grund geblinkt hat. Er verfolgte das Fahrzeug bis zur Pappelstraße, wo die hinzugerufene Polizeistreife den VW anhielt. Bereits während durchgeführten Verkehrskontrolle konnten die Beamten den Geruch von Alkohol in der Atemluft des Hageners wahrnehmen. Außerdem bewegte er sich verlangsamt und schwankte deutlich. Den Polizisten sagte er, dass er auf einer Hochzeitsfeier war und dort ein Bier getrunken hat. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,8 Promille. Der 36-Jährige musste eine Blutprobe abgeben. Außerdem stellten die Beamten seinen Führerschein sicher und zeigten ihn wegen der Straßenverkehrsgefährdung an. (sen)

