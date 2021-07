Polizei Hagen

POL-HA: Unbekannter löst Radmuttern an Skoda - 38-Jähriger verliert Vorderrad während der Fahrt

Hagen-Mitte (ots)

Am frühen Samstagabend verlor ein 38-jähriger Autofahrer in der Innenstadt in einer Rechtskurve das linke Vorderrad seines PKW, nachdem ein unbekannter Täter die Radmuttern löste. Gegen 18.15 Uhr befuhr der Ennepetaler mit seinem grauen Skoda den Bergischen Ring in Fahrtrichtung Buscheystraße. In einer dortigen Rechtskurve sackte sein Auto plötzlich vorne links ab und kam abrupt zum Stehen. Als er ausgestiegen ist und nachgesehen hat, stellte er fest, dass das vordere rechte Rad gelöst war und die Bremsscheibe seines Fahrzeuges auf der Innenseite der Felge auflag. Auf der Fahrbahn um das Auto herum konnte er anschließend nur drei von insgesamt fünf Radmuttern auffinden. Den Polizeibeamten sagte der 38-Jährige, dass ein ihm unbekannter Täter die Schrauben gelöst haben muss. Der Ennepetaler verletzte sich bei dem Vorfall nicht. Der an seinem PKW entstandene Sachschaden wird auf circa 3.500 Euro geschätzt. Die Polizeibeamten leiteten ein Strafverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ein. (sen)

