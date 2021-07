Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210720.1 Motorradfahrer schwer verletzt nach Sturz

Dingen (ots)

Am 19.07.2021 um 16:05 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der L 138 in Dingen. Zu diesem Zeitpunkt befuhr ein 30jähriger Itzehoer mit seinem Motorrad die Landstraße von Brunsbüttel nach Sankt Michaelisdonn. Auf Höhe der Ortschaft Dingen geriet der Motorradfahrer in einer Linkskurve auf den Grünstreifen. Vermutlich stürzte er beim Versuch, die Maschine wieder auf die Fahrbahn zu lenken. Der Schwerverletzte wurde in ein Krankenhaus verbracht. Astrid Heidorn

