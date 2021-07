Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210714.1 Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Itzehoe (ots)

Am 9.07.2021 gegen 18 Uhr befuhr ein Itzehoer mit seinem Mofa die Oelixdorfer Straße. Als ein dunkler Volkswagen mit Itzehoer Kennzeichen ungebremst von der Bargkoppel rechts in die Oelixdorfer Straße abbog, musste der Mofafahrer stark bremsen und stürzte hierbei auf die Fahrbahn. Es kam zu leichten Verletzungen und Schäden am Fahrzeug. Obwohl er in den Gegenverkehr geriet, konnte ein weiterer Zusammenstoß verhindert werden. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle. Zeugen, die weitere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 04821-6020 zu melden.

Astrid Heidorn

