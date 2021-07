Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210712.1 St. Michaelisdonn: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Sankt Michaelidonn (ots)

Am 11.07.2021 kam es gegen 18.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Burger Straße in Sankt Michaelisdonn. Als ein 84jähriger aus Sankt Michaelisdonn mit seinem PKW links in den Feldrain abbiegen wollte, übersah er den entgegenkommenden 28jährigen Motorradfahrer. Durch die Kollision wurde der Motorradfahrer schwer verletzt. Die herbeigerufenen Rettungskräfte versorgten den Verunfallten umgehend medizinisch . Am Motorrad entstand Totalschaden. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell