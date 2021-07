Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210715.1 Drogenfahrt ohne gültige Fahrerlaubnis

Marne (ots)

Am 11.07.2021 um 10.50 Uhr wurde ein 24jähriger Marner Fahrzeugführer zwecks Verkehrskontrolle in der Mittelstraße in Marne angehalten. Der Fahrzeugführer wirkte nicht voll verkehrstüchtig. Ein Drogenvortest bestätigte den Nachweis von THC, eine Blutprobe wurde angeordnet. Auch der vorgezeigte Führerschein zeigte Auffälligkeiten, so dass Zweifel an dessen Echtheit aufkamen. Ihn erwarten nun Anzeigen wegen Fahrens unter berauschenden Mitteln, Urkundenfälschung und Fahrens ohne gültige Fahrerlaubnis.

Astrid Heidorn

