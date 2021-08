Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen auf der A1 im Baustellenbereich (Gem. Lohne) +++2 leichtverletzte Personen

Delmenhorst (ots)

Lohne. Am Mittwoch, 25. August 2021, um 12:54 Uhr, kam es auf der A 1, in Fahrtrichtung Osnabrück, zwischen den Anschlussstellen Vechta und Lohne/Dinklage im Baustellenbereich zu einem Auffahrunfall. Ein 23- jähriger Kleinbus-Fahrer aus Coesfeld fuhr infolge Unachtsamkeit im zu diesem Zeitpunkt vorhandenen Stauverkehr auf ein am Stauende stehendes niederländisches Wohnwagengespann (Pkw mit Wohnanhänger) auf, das von einer 75-jährigen Holländerin gefahren wurde. Durch die Aufprallwucht wurde das Gespann auf ein Wohnmobil aus Unna geschoben, in dem ein 72-jähriger Mann aus Bergkamen am Lenkrad saß. Bei dem Unfall wurden die Holländerin und ihr 77-jähriger Ehemann, der Beifahrer war, leicht verletzt. Der Kleinbus und das Wohnwagengespann waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Zur Bergung der Fahrzeuge musste die Fahrbahn halbseitig gesperrt werden. Anschließend war eine Reinigung der Fahrbahn am Unfallort erforderlich. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 20500,-Euro. Gegen den 23-jährigen Unfallverursacher wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung sowie ein Ordnungswidrigkeiten-Verfahren eingeleitet.

