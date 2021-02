Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Feuer in Mülltonne

Ludwigshafen (ots)

Am 16.02.2021 gegen 04:30 Uhr, meldete eine 23-Jährige eine brennende Mülltonne in der Hildebrandstraße. Beim Eintreffen der Polizeibeamten vor Ort stand eine Papiermülltonne bereits in Vollbrand. Die Melderin gab an, sie habe beobachtet, wie ein Mann kurz vor dem Brand an der Mülltonne gestanden habe und sich dann zügig entfernte. Sie beschrieb den Mann als etwa 20-25 Jahre alt mit dunklem Vollbart. Er trug dunkle Sportbekleidung und eine dunkle Mütze. Wir suchen weitere Zeugen, die Hinweise zur Entstehung des Feuers geben können. Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass der bislang unbekannte Mann den Brand verursacht hat, bitten wir Zeugen, die Hinweise zu seiner Identität geben können, sich zu melden.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell