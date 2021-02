Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfall in Weiherstraße

Ludwigshafen (ots)

An der Einmündung Strandweg/ Weiherstraße kam es am 15.02.2021, gegen 18 Uhr, zu einem Verkehrsunfall. Ein 51-jähriger Rollerfahrer wurde hierbei leicht verletzt. Ein 51-Jähriger Autofahrer hatte ihn beim Abbiegen übersehen und nahm dem Rollerfahrer die Vorfahrt. Dieser musste hierauf bremsen und kam auf ins Schleudern, stürzte und prallte gegen das Auto. Er wurde in ein Krankenhaus verbracht. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 2000 Euro.

