Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Lkw landet in Eydelstedt im Graben - Radfahrer bei Verkehrsunfall in Stuhr leicht verletzt ---

Diepholz (ots)

Eydelstedt

Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch gegen 10.30 Uhr landete ein Lkw bei einem Ausweichversuch im Straßengraben und kippte um. Der 24-jährige Lkw-Fahrer befuhr die Schweringhäuser Straße, als eine landwirtschaftliche Zugmaschine mit Güllefass aus der Dörpeler Straße auf die Schweringhäuser Straße einbog. Hierbei geriet das Gespann über die Fahrbahnmitte hinaus auf den Fahrstreifen des Lkw. Um einen Zusammenstoß zu verhindern wich der 24-Jährige nach rechts aus und geriet dadurch in den Graben. Das unbekannte landwirtschaftliche Gespann entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Der Lkw musste aufwendig aus dem Graben geborgen werden. Der gesamte Schaden beträgt ca. 32000 Euro. Hinweise auf das landwirtschaftliche Gespann nimmt die Polizeistation Barnstorf, Tel. 05442 / 804770, entgegen.

Stuhr-Brinkum

Radfahrer leicht verletzt

Ein 18-jähriger Radfahrer wurde bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 18.55 Uhr leicht verletzt. Ein 54-jähriger Pkw-Fahrer wollte von der Bremer Straße nach links in die Bahnhofstraße abbiegen. Hierbei übersah er den Radfahrer, es kam zum Zusammenstoß und der Radfahrer stürzte. Zum Glück wurde der 18-Jährige nur leicht verletzt. Am Pkw und am Fahrrad entstand geringer Sachschaden.

Syke

Vorfahrt missachtet

Ein 59-jähriger Pkw-Fahrer aus Süstedt wollte am Mittwochabend gegen 18.30 Uhr die Straße "Finkenberg" in Richtung Industriegebiet "Auf der Heide" überqueren und übersah dabei die Vorfahrt einer 57-jährigen Pkw-Fahrerin aus Bassum übersehen. Bei dem Verkehrsunfall wurden beide Fahrer leicht verletzt. An den Pkw entstand Sachschaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell