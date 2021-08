Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Verkehrsunfall in Wagenfeld, Illegales Autorennen in Wehrbleck, weitere Sachbeschädigungen an Wahlplakaten in Martfeld und erneute PKW-Aufbrüche in Moordeich

Diepholz (ots)

Diepholz

Wagenfeld - Verkehrsunfall mit drei beteiligten Pkw und einer schwer verletzten Person

Ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Pkw ereignete sich am Sonntag, um 15:45 Uhr, auf der Rahdener Straße (B239) in Wagenfeld. Der 28-jährige Unfallverursacher übersah hierbei zunächst den vor ihm stehenden Lieferwagen mit zwei Insassen (26 und 22 Jahre alt). Es kam zum Aufprall, wodurch der Unfallverursacher mit seinem Pkw in den Gegenverkehr geschleudert wurde und hier mit einem weiteren Pkw aus dem Gegenverkehr zusammenstieß. Die 63-jährige Beifahrerin dieses Pkws wurde durch den Frontalzusammenstoß schwer verletzt. Alle weiteren Personen wurden leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von circa 33.000 Euro. Keiner der Pkw war mehr fahrbereit.

Sulingen

Wehrbleck - Illegales Autorennen auf B 214

Am frühen Samstagabend beschlagnahmte die Polizei Sulingen nach einem illegalen Autorennen auf der Bundesstraße 214 zwei Führerscheine. Gegen 19:15 Uhr lieferten sich nach Zeugenaussagen zwei Autofahrer mit einem Opel und einem Audi zwischen Freistatt und Wehrbleck ein Rennen. Es kam zu wiederholten Überhol- und Bremsmanövern, wobei zum Teil deutlich überhöhte Geschwindigkeiten gefahren worden sein sollen. Als dann auch noch ein unbeteiligter Verkehrsteilnehmer gefährdet wurde und ausweichen musste, stoppte der Fahrer eines Rettungswagens mithilfe von Blaulicht die beiden Raser. Die hinzugezogene Polizei leitete dann vor Ort ein Strafverfahren gegen einen 43-jährigen aus Damme und einen 36-jährigen Diepholzer wegen verbotenem Kraftfahrzeugrennen ein, beschlagnahmte die Führerscheine von beiden und untersagte die Weiterfahrt. Die Polizei bittet weitere Zeugen, die Beobachtungen zu den Vorfällen gemacht haben, sich unter Telefon 04271-9490 zu melden.

Ehrenburg - Verkehrsunfall mit Verletzten

Zwei leicht verletzte Personen und Sachschaden in Höhe von mindestens 20.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls vom gestrigen Sonntagnachmittag. Gegen 14:25 Uhr war eine 61-jährige Frau aus Twistringen mit ihrem PKW Opel von Sulingen in Richtung Twistringen unterwegs. In Stocksdorf wollte sie nach links in Richtung Borwede abbiegen. Hierbei übersah sie eine entgegenkommende 26-jährige Frau aus Sulingen, die mit ihrem PKW Skoda in Richtung Sulingen fuhr. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Fahrerinnen leicht verletzt. Ein Rettungswagen war zur Erstversorgung vor Ort. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Syke

Osterholz - Erneuter Einbruch

Zum zweiten Mal innerhalb einer Woche wurde auf dem Gelände des Vereinsheimes des TSG Osterholz-Gödestorf-Schnepke eingebrochen. In der Zeit von Samstag, 16:30 Uhr bis Sonntag, 10:00 Uhr wurde der Schuppen aufgebrochen. Die Holztür war mit einer Metallstange und einem Vorhängeschloss gesichert. Entwendet wurde nichts; der hinterlassene Sachschaden beträgt ca. 100 Euro.

Martfeld - Sachbeschädigung an Wahlplakaten

Insgesamt fünf beschädigte Wahlplakate wurden am Wochenende der Polizei gemeldet. Alle Plakate wurden auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes an der Hauptstraße zerstört. Wer dazu sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, die Polizei in Syke, Tel. 042429690 zu informieren.

Bassum - Gafferin filmte Rettungsmaßnahmen

Eine 52-jährige Bassumerin hat am Sonntagnachmittag in der Syker Straße die Rettungsmaßnahmen an einem 56-jährigen Mann mit ihrem Smartphone gefilmt. Auf Grund eines med. Notfalls musste der Mann reanimiert werden. Die hinzugezogenen Polizist*innen untersagten das Aufzeichnen; dieses Verbot ignorierte die Frau, somit wurden die Fotos sowie das Video unverzüglich vor Ort gelöscht. Ob schon eine Weiterverbreitung stattgefunden hatte, wird derzeit geprüft. Die Frau erwartet jetzt ein Strafverfahren wegen Verletzung der Persönlichkeitsrechte.

Syke - Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall

Beim Überqueren der Ernst-Boden-Straße hat am Sonntag, gegen 18:30 Uhr, eine 18-jährige VW-Polo-Fahrerin einen vorfahrtsberechtigten 58-jährigen VW-Golf-Fahrer übersehen. Auf Höhe der Kreuzung "An der Weide / Am Riederdamm" kam es zum Zusammenstoß, bei dem der Golf-Fahrer sowie eine 22-jährige Beifahrerin leicht verletzt wurden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden; der Sachschaden beträgt ca. 6000 Euro

Weyhe

Stuhr - Weitere Diebstähle aus Pkw

In der Zeit von Samstag, 18:30 Uhr, bis Sonntag, 09:30 Uhr, kam es in der Moselallee zu zwei Diebstählen aus Pkw. Hierbei konnte der unbekannte Täter aus einem der Pkw ein Tablet entwenden. In der Stuhrer Landstraße wurde am Sonntag, in der Zeit von 11:50 Uhr bis 12:10 Uhr, die Beifahrerscheibe eines Pkw eingeschlagen. Hier erbeutete der Täter zwei Damenhandtaschen samt Inhalt. Hinweise und auffällige Beobachtungen, die im Zusammenhang mit den Taten stehen könnten, sollten der Polizei Stuhr unter 0421-4270790 mitgeteilt werden. Weiterhin gilt, dass sämtliche Wertgegenstände und Taschen nicht im Pkw verbleiben sollten!

