Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldung der PI Diepholz vom 22.08.2021

Diepholz (ots)

PI Diepholz

Fahren unter Alkoholeinfluß

In Diepholz, An der Bahn, wurde am Sonntag, 22.08.2021, gegen 00:05 Uhr ein 37-jähriger Mann aus Diepholz mit seinem PKW fahrend angetroffen. Während der allgemeinen Verkehrskontrolle wurde festgestellt, daß der Mann nicht unerheblich unter dem Einfluß von Alkohol stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und der Führerschein sichergestellt.

PK Sulingen

Einbruch in leerstehendes Stallgebäude in Affinghausen Im Laufe der vergangenen Woche kam es zwischen Sudwalde und Affinghausen im Bereich der Klinkerstraße zu einem Einbruch in ein leerstehendes Stallgebäude. Bislang unbekannte Täter brachen eine Seitentür auf und entwendeten diverse Gartengeräte, Werkzeuge und Teile eines Motorrollers. Der Schaden wird auf 2.000EUR geschätzt. Zeugen, die im Laufe der vergangenen Woche verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Sulingen unter 04271/949-0 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall

Am Samstagmorgen gegen 08:50 Uhr ereignete sich auf der B214 im Bereich ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Ein 30-jähriger Mann aus Drakenburg überholte mit seinem Audi SQ5 eine vor ihm fahrende Kolonne. Dies übersah ein 78-jähriger Mann aus Holdorf, der mit seinem Opel Meriva ebenfalls zum Überholen ansetzen wollte. Er kollidierte mit dem Audi, welcher auf den angrenzenden Fahrradweg ausweichen musste. Beim Wiedereinscheren fuhr der Opel-Fahrer auf den vor ihm fahrenden Seat einer 66-jährigen Frau aus Polen auf. An allen drei beteiligten Pkw entstand Sachschaden (geschätzt 8.000EUR), verletzt wurde glücklicherweise niemand.

PK Weyhe

Tageswohnungseinbruch in Stuhr-Varrel

Am 21.08.2021 um 16:05 Uhr kam es in Stuhr Varrel, in der Straße Meenheit, zu einem versuchten Tageswohnungseinbruch in Wohnhaus. Ein männlicher Täter drang über die Gebäuderückseite in das Haus ein und betrat die Räumlichkeiten. Der Täter erbeutete Schmuck im Wert von ca. 1000 EUR und flüchtete unerkannt vom Tatort. Zeugen des Vorfalles werden gebeten sich bei der Polizei in Weyhe zu melden.

Versuchter Einbruch in Autohaus

Am 22.08.2021 gegen 02:30 Uhr hielten sich zwei Männer auf dem Gelände eines Autohauses in Weyhe Leeste auf. Die Männer wurde zunächst durch eine Zeugin beobachtet und entfernten sich daraufhin vorerst vom Tatort. Gegen 03:05 Uhr kehrten die Männer zurück zum Tatort. Hier drangen sie in einen Büroraum an der Gebäudevorderseite ein. Schließlich ließen aus unbekannter Ursache von der weiteren Tatausführung ab und flüchteten vom Tatort. Anwohner, die im genannten Zeitraum etwas beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Weyhe zu melden.

PK Syke

Versuchte Sprengung eines Zigarettenautomatens Unbekannte Täter versuchten am Samstag, 21.08.21 gegen 03:00 Uhr in Asendorf in der Raiffeisenstraße einen Zigarettenautomaten mittels Gaseinleitung zu sprengen. Der Versuch misslang jedoch und es wurde nichts entwendet. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1000EUR.

Versuchter Wohnungseinbruchdiebstahl

In der Zeit von Donnerstag, 19.08.2021 bis Samstag, 21.08.2021 gelangten unbekannte Täter auf bislang unbekannte Art und Weise in ein Wohnhaus in Bassum-Bramstedt und durchsuchten sämtliche Zimmer. Anschließend verließen die Täter das Haus wieder ohne Diebesgut.

Trunkenheit im Verkehr

Den Beamten:innen des PK Syke fiel am Samstag, 21.08.2021 gegen 12:10 Uhr ein Pkw in Bassum in der Bremer Straße auf. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten:innen fest, dass der Pkw-Führer, ein 33-Jähriger aus Rumänien, unter dem Einfluss von Alkohol stand (AAK: 1,13 Promille). Daraufhin ist die Entnahme einer Blutprobe sowie die Zahlung einer Sicherleistung für das Strafverfahren angeordnet worden.

Verkehrsunfall nach medizinischem Notfall Am 21.108.2021 gegen 16:50 Uhr befährt eine 81-jährige Frau aus Martfeld die Kanalstraße in Bruchhausen-Vilsen und kann ihren Pkw aufgrund eines medizinischen Notfalls nicht mehr steuern. Daraufhin fährt die 81-Jährige über den Bürgersteig und kollidiert mit dem entgegenkommenden Pkw einer 51-Jährigen aus Bassum. Anschließend kollidiert der Pkw an einem Verkehrszeichen und kommt dort neben der Fahrbahn zum Stehen. Die 81-Jährige kommt zur medizinischen Versorgung ins Krankenhaus. Es entsteht ein Sachschaden von ca. 4500 EUR.

