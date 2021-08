Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Eigentümer zu beschädigtem Fahrrad aus Bassum gesucht, Streit auf Straße in Sulingen eskaliert, Pedelec am Syker Bahnhof gestohlen und Brand eines leerstehenden Wohnhauses in Weyhe

Diepholz (ots)

Sulingen

Stadtgebiet

Streit auf Straße führt zur Körperverletzung

Am Samstag, den 21.08.2021, um circa 11:30 Uhr, kam es in der Bassumer Straße, in Höhe des Netto-Marktes, zunächst zu einem Gespräch zwischen vier männlichen Personen und daraus resultierend zu einem Handgemenge zwischen zwei der männlichen Personen. Eine der Personen wurde hierbei unter anderem gegen einen Briefkasten gedrückt und leicht verletzt. Mögliche Zeugen, welche das Tatgeschehen beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Sulingen unter der Telefonnummer 04271-9490 in Verbindung zu setzen.

Maasen

Verkehrsunfall mit Verletzten nach Vorfahrtsverstoß

Zwei leicht Verletzte und Sachschaden in Höhe von mindestens 25.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls vom gestrigen Nachmittag in Maasen. Gegen 14:30 Uhr war ein 22-jähriger Mann aus dem Landkreis Grafschaft Bentheim mit seinem Pkw Opel auf der Mellinghäuser Straße von Mellinghausen kommend in Richtung Maasen unterwegs. An der Kreuzung zu der Maaser Straße missachtete er die Vorfahrt eines 62-jährigen aus Affinghausen, der mit seinem Pkw KIA von Sulingen in Richtung Siedenburg fuhr. Bei dem Zusammenstoß wurden beide Fahrer leicht verletzt und vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Die Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Mellinghausen

Rollsplitt und zu schnelles Fahren führen zu Verkehrsunfall

Glück im Unglück hatte am gestrigen Abend eine 18-jährige Fahranfängerin aus Kirchdorf bei einem Verkehrsunfall in Mellinghausen. Gegen 21:40 Uhr war die junge Frau mit ihrem Pkw Fiat auf der Straße Am Bahnhof ortsauswärts in Richtung Maasen unterwegs. Auf der Fahrbahn war frischer Rollsplitt aufgebracht und die zulässige Höchstgeschwindigkeit entsprechend reduziert. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit geriet die Frau in einer Kurve ins Schlingern und verlor beim Gegenlenken die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Sie kam nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach. Glücklicherweise wurde die junge Frau nur leicht verletzt, der Pkw erlitt einen Totalschaden. Die Schadenshöhe wird auf etwa 8.000 Euro geschätzt.

Syke

Stadtgebiet

Hochwertiges Pedelec am Bahnhof gestohlen

Am Montag, den 23.08.2021, erwartete einen Syker nach vierstündiger Abwesenheit eine unangenehme Überraschung: In der Zeit von 13:30 Uhr bis 17:30 Uhr wurde sein schwarzes Pedelec, der Marke Prophete, gestohlen. Das Pedelec im Wert von circa 1000 Euro stand verschlossen in einem Fahrradständer. Mögliche Zeugen werden gebeten, die Polizei in Syke unter 04242-9690 zu informieren.

Bassum

Eigentümer zu beschädigtem Fahrrad gesucht

Bereits am Sonntag, den 22.08.2021, gegen 17:50 Uhr, wurde ein Fahrrad (siehe Bild) am Jugendhaus in Bassum (Am Petermoor) beschädigt. Derzeit fehlt jedoch der Eigentümer zum Fahrrad. Bei dem Rad handelt es sich um ein Herren Trekkingrad der Marke Heidemann-Werke aus Einbeck in der Farbe schwarz. Zudem ist an dem Rad unterhalb des Sattels eine Anhängerkupplung angebracht. Auffällig sind auch die beiden Reifen in unterschiedlicher Farbe. Nun bittet die Polizei Bassum um Hilfe. Wer kennt das betroffene Fahrrad oder kann Angaben zum Eigentümer machen? Hinweise nimmt die Polizei unter 04241-9716824 entgegen.

Weyhe

Lahausen

Brand eines leerstehenden Zweifamilienhauses

Am Dienstagabend, gegen 21:35 Uhr, kam es zu einem Dachstuhlbrand eines Wohnhauses in der Schweidnitzer Straße. Im Obergeschoss des leerstehenden Gebäudes kam es zunächst aufgrund ungeklärter Ursache zu einer Rauchentwicklung. Im weiteren Verlaufe stand dann der gesamte Dachstuhl in Flammen. Die Polizei sperrte den Brandort ab, leitete den Verkehr um und führte Zeugenbefragungen durch. Die circa 100 Einsatzkräfte der Ortsfeuerwehren Lahausen, Kirchweyhe, Leeste, Melchiorshausen und Sudweyhe konnten das Feuer nach circa zwei Stunden löschen. Die Brandursache bleibt derzeit unklar. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Zudem konnte ein Totalverlust des Gebäudes verhindert werden. Dennoch beläuft sich der entstandene Schaden auf circa 100.000 Euro.

