Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Einbrüche in Diepholz, Diebstähle in Sulingen, Verkehrsunfallfluchten im Bereich Syke, unter Drogeneinfluss auf dem E-Scooter in Weyhe unterwegs

Diepholz (ots)

Diepholz

Lemförde

Unbekannter im Wohnhaus angetroffen

Über eine Terrassentür verschaffte sich ein unbekannter Täter, am 23.08.2021, gegen 20:00 Uhr, Zugang zu einem Wohnhaus im Mühlenweg. Hier traf er jedoch unter anderem auf den Bewohner des Hauses und flüchtet ohne Diebesgut in Richtung Bahnhof.

Stadtgebiet

Pkw-Fahrer unter Drogeneinfluss

Ein 33-jähriger Pkw-Fahrer aus Hüde war am Montagmittag auf der Straße Graftlage unterwegs. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle bestätigte ein Urintest die Drogenbeeinflussung des Mannes durch Marihuana. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Blutprobe entnommen. Nun folgt ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Rehden

Liegengeblieben durch Kraftstoffmangel

So erging es einem LKW-Fahrer am Montagnachmittag auf der Kreuzung Nienburger Straße / Dickeler Straße. Die Polizei kam zur Hilfe und regelte den Verkehr. Letztlich erwartet den LKW-Fahrer nun eine Ordnungswidrigkeit, da es durch den leeren Tank zu vermeidbaren Verkehrsbehinderungen auf der Kreuzung kam.

Wagenfeld

Einbruch in leerstehendes Einfamilienhaus

Zu einem Einbruch in ein leerstehendes Einfamilienhaus kam es in der Zeit vom 22.08, 13:00 Uhr, bis zum 23.08.2021, 09:00 Uhr. Das Einfamilienhaus befindet sich in der Straße Lagerfeld in Ströhen. Der unbekannte Täter entwendete eine Vielzahl an Arbeitsgeräten, wodurch ein hoher Sachschaden entstand. Hinweise oder auffällige Beobachtungen können der Polizeistation Wagenfeld unter 05444-980100 mitgeteilt werden.

Sulingen

Affinghausen

Diebstahl von Pkw-Teilen

Bereits in der Zeit vom 21.08.2021, 16:30 Uhr bis 22.08.2021, 18:00 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter von einem Pkw Mercedes beiden Seitenblinker und eine Zierleiste. Der Pkw wurde vor einem Carport in der Denkmalstraße geparkt. Der Gesamtschaden beträgt circa 150 Euro. Hinweise auf den oder die Täter können der Polizei in Sulingen unter der Telefonnummer 04271-9490 gemeldet werden.

Neuenkirchen

Diebstahl aus Transporter

In der Zeit vom 20.08.2021, 15:00 Uhr bis zum 23.08.2021, 05:30 Uhr, schlug ein unbekannter Täter die Seitenscheibe eines abgestellten Transporters in 27251 Neuenkirchen, Zur Heide, ein. Aus dem Fahrzeug wurden diverse Gegenstände entwendet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 7000 Euro. Sachdienliche Hinweise können der Polizei in Sulingen unter der Telefonnummer 04271-9490 mitgeteilt werden.

Syke

Bruchhausen-Vilsen

Pkw vor Wohnhaus beschädigt

Auf dem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses, in der Straße Am Dobben, wurde in der Zeit von letztem Freitag, 19:30 Uhr bis Samstag, 14:00 Uhr, ein grauer Hyundai beschädigt. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer an der Heckstoßstange einen Schaden von ca. 1000 Euro hinterlassen und sich dann unerlaubt vom Unfallort entfernt. Mögliche Zeugen werden gebeten, die Polizei in Bruchhausen-Vilsen unter der Telefonnummer 04252-938250 zu kontaktieren.

Twistringen

Auffahrunfall mit einer verletzten Person

An der Einmündung der Kirchstraße zur Großen Straße ist es am Montag, gegen 10:30 Uhr, zu einem Auffahrunfall gekommen. Ein 66-jähriger Fahrer eines Kleintransporters fuhr auf einen - verkehrsbedingt haltenden - Citroen XSARA auf. Durch den Aufprall wurde die 16-jährige Beifahrerin im Citroen leicht verletzt und musste durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 3500 Euro.

Bassum

Unfallverursacher geflüchtet

Auf dem Parkplatz eines Hofladens in Nienhaus wurde am Montag, in der Zeit von 15:00 Uhr bis 17:20 Uhr, ein grauer 3-er BMW beschädigt. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken hat ein anderer, unbekannter Verkehrsteilnehmer an der Heckstoßstange einen Schaden von ca. 1000 Euro hinterlassen, ohne sich dazu zu bekennen. Mögliche Zeugen werden gebeten, die Polizei in Bassum unter der Telefonnummer 04241-971680 zu kontaktieren.

Weyhe

Erichshof

Unter Kokaineinfluss auf dem E-Scooter unterwegs

Ein 35-jähriger Bremer wurde am Montagnachmittag auf der Erichshofer Straße kontrolliert. Der Mann war mit einem E-Scooter unterwegs. In der Kontrolle erhärtete sich der Verdacht, dass der Bremer unter dem Einfluss von Drogen stehen könnte. Ein Urintest fiel positiv aus. Der Mann stand unter dem Einfluss von Kokain, sodass ihm eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt wurde.

Stuhr (Varrel und Moordeich)

Wieder Diebstähle aus Pkw

In der Zeit von Sonntag, 20:15 Uhr, bis Montag, 04:45 Uhr, wurde zum wiederholten Male ein Pkw im Stuhrer Bereich angegangen. In einem Fall öffnete der Täter auf noch unbekannte Weise den Wagen im Sanddornweg und durchsuchte unter anderem das Handschuhfach und die Mittelkonsole. Zu holen gab es für ihn im Pkw nichts, sodass kein Diebesgut erlangt wurde. Anders lief es in der Straße Stiller Weg. Hier konnte der unbekannte Täter aus einem unverschlossenen Pkw eine Jacke und eine Geldbörse erbeuten. Die Tatzeit betrifft Sonntag, 18:00 Uhr, bis Montag 08:00 Uhr.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell