Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210315.3 Marne: Ordnungswidrigkeit wegen Alkohol am Steuer

Marne (ots)

Eine nächtliche Autofahrt in Marne wird für einen Dithmarscher eine teure Unternehmung, denn der Mann saß alkoholisiert am Steuer. Für einen Erstverstoß wird der Betroffene 500 Euro zahlen müssen - zudem erwarten ihn ein Fahrverbot und Punkte in Flensburg.

Um 01.38 Uhr entschieden sich Beamte, den Fahrer eines Nissans in der Hafenstrasse zu kontrollieren. Im Zuge dessen gab der 36-Jährige an, weder Alkohol noch Drogen konsumiert zu haben. Ein Atemalkoholtest lieferte allerdings ein Ergebnis von 0,77 Promille. Eine zweite Messung mit dem gerichtsverwertbaren Gerät erbrachte 0,68 Promille.

Seinen Wagen musste der Betroffene erst einmal stehenlassen und seinen Weg zu Fuß fortsetzen.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell