Polizei Dortmund

POL-DO: Über zwanzig Autos mit Farbe in Marten beschädigt

DortmundDortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1389 Ein unbekannter Täter hat am Samstagabend (19.12.) nach jetzigem Stand 22 Autos mit Farbe beschmiert.

Kurz vor 22 Uhr beobachtete eine Zeugin über eine Handyapp mit verbundener Kamera auf ihrem Grundstück eine Person, die sich an ihrem Auto zu schaffen machte. Sofort ging sie mit ihrem Mann nach draußen, der Täter war jedoch bereits geflüchtet. Das Auto war mit Farbe beschädigt worden. Eine Fahndung durch Polizeibeamte verlief ohne Erfolg.

In der Straße An der Wasserburg sowie in angrenzenden Straßenzügen stellten die Beamten insgesamt 22 Fahrzeuge fest, die in gleicher Weise mit roter Farbe besprüht worden waren. Dazu auch noch eine Eingangstür und ein Briefkasten.

Der augenscheinlich männliche Täter wird zwischen 185 und 195 cm groß beschrieben. Er war schmal gebaut und dunkel gekleidet, inklusive einer Kapuze.

Die Polizei sucht weitere Zeugen. Wer kann Hinweise zu dem Täter geben? Bitte melden Sie sich bei der Kriminalwache unter 0231-132-7441

