Polizei Dortmund

POL-DO: Rollerfahrer bei Unfall in Dortmund-Wickede schwer verletzt

DortmundDortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1387

Ein Rollerfahrer ist am Sonntag (20. Dezember) bei einem Verkehrsunfall in Dortmund-Wickede schwer verletzt worden.

Nach ersten Erkenntnissen war eine 29-jährige Dortmunderin mit ihrem Auto gegen 15.05 Uhr auf dem Hildegundweg in Richtung Norden unterwegs. Von dort bog sie nach links auf den Dollersweg ab um letztlich weiter in Richtung Wickeder Hellweg zu fahren. Hierbei übersah sie offensichtlich einen 26-Jährigen aus Rust (Baden-Württemberg), der mit seinem Roller den Dollersweg in süd-westliche Richtung befuhr.

Noch im Einmündungsbereich kam es trotz einer Vollbremsung zum Zusammenstoß. Der Rollerfahrer stürzte und verletzte sich schwer. Ein Rettungswagen brachte den 26-Jährigen in ein Krankenhaus.

Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 3.000 Euro.

