Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unter Alkoholeinfluss ein Kraftfahrzeug geführt und in einen Unfall verwickelt

Bild-Infos

Download

Bobenheim-Roxheim (ots)

Am 31.07.2020, gegen 23:20 Uhr befährt ein 30-jähriger Mann aus Worms mit seinem PKW die Bundesstraße 9 aus Richtung Worms kommend in Richtung Ludwigshafen. Im Rahmen dessen kommt er von der Fahrbahn ab, kollidiert zunächst mit der Leitplanke anschließend mit der Mittelleitplanke und kommt mittig auf der Fahrbahn zum Stehen. Ein anderer Verkehrsteilnehmer, der die B9 in gleiche Richtung befährt, kann dem verunfallten Fahrzeug ausweichen, kollidiert jedoch mit der Bordsteinkante und beschädigt hierbei seinen Reifen und seine Felgen. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme kann beim unfallverursachenden Fahrer aus Worms Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 1,99 Promille. Sein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere. Gegen den unter Alkoholeinfluss stehenden Unfallverursacher wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes der Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Der Führerschein wurde sichergestellt und gegen ihn kann eine Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder eine Geldstrafe verhängt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen

Polizeiinspektion Frankenthal

Dannheimer, POK

Telefon: 06233-313-0

pifrankenthal@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell