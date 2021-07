Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wutöschingen: Auffahrunfall an Ampel - zwei Fahrerinnen leicht verletzt

Freiburg (ots)

Leicht verletzt haben sich zwei Autofahrerinnen bei einem Auffahrunfall auf der B 314 in Höhe Wutöschingen am Dienstagmorgen, 27.07.2021. Gegen 06:45 Uhr war eine 53-jährige Frau mit ihrem Wagen einer vorausfahrenden 47-jährigen ins Heck gefahren. Diese hatte ihren Pkw an der dortigen Ampelanlage zur Hauptstraße bei Gelblicht abgebremst. Beide Frauen kamen zur ambulanten Versorgung in ein Krankenhaus. Der Rettungsdienst war mit drei Fahrzeugen und einem Notarzt im Einsatz. Der entstandene Sachschaden liegt bei insgesamt rund 4500 Euro.

