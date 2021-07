Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Alkoholisierter Mercedes Fahrer - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Dienstagmittag, gegen 14:20 Uhr, befuhr ein 27-jähriger Mann mit seiner silbergrauen Mercedes Limousine C 180 die Wiesenstraße in Richtung Kollmarsreuter Straße. Hier kam er nach Zeugenaussagen im Streckenverlauf in den Gegenverkehr und behinderte hierdurch die entgegenkommenden Fahrzeugführer. Die Polizei sucht nun etwaige Fahrzeugführer, die durch das Fahrverhalten des Mercedes Fahrer gefährdet wurden und bittet diese, sich an das Polizeirevier Emmendingen, Tel.07641/582-0, zu wenden.

