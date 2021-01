Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Wellendingen

Landkreis Rottweil) Unfallflucht - Zeugen gesucht (27.01.2021)

Wellendingen (ots)

Um eine Kollision zu verhindern, ist am Mittwoch gegen 12.15 Uhr ein 62-jähriger Rover-Fahrer auf der K 5545 nach rechts ausgewichen und in einem Straßengraben gelandet. Ein unbekannter Sattelzugfahrer fuhr auf der Kreisstraße 5545 von Rottweil kommend in Richtung Wellendingen. Kurz vor dem Ortseingang Wellendingen kam er in einer Kurve mit seinem Anhänger zu weit nach links, weshalb der 62-jährige Rover-Fahrer auswich. Der unbekannte Sattelzug-Fahrer hielt zwar kurz am Ortseingang von Wellendingen an, fuhr dann jedoch weiter, ohne sich um den entstandenen Sachschaden von rund 1.000 Euro zu kümmern. Personen, die Hinweise zu dem Sattelzug geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Rottweil, Tel. 0741 477-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell