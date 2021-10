Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Fahrraddieb in flagranti erwischt

Speyer (ots)

Am 08.10.2021 um 11:25 Uhr versuchte ein 29-jähriger Mann aus Speyer am Hauptbahnhof, mittels eines Schneidwerkzeugs das Schloss eines Damenfahrrads zu durchtrennen. Dabei wurde er von Zeugen beobachtet und brach sein Vorhaben ab. Durch die hinzugerufene Polizeistreife konnte er kurze Zeit später auf der Flucht in Tatortnähe festgestellt werden. Er stand erkennbar unter dem Einfluss berauschender Mittel und wurde zur Überprüfung eines akuten Behandlungsbedarfs dem Rettungsdienst vorgestellt. Da kein Behandlungsbedarf bestand, wurde der 29-Jährige bis zur Nüchternheit in polizeilichen Gewahrsam genommen. Bei seiner Durchsuchung wurde ein Schneidwerkzeug sowie weiteres Werkzeug festgestellt. Am Schloss des betreffenden schwarzen Damenfahrrads der Marke BBF waren Aufbruchspuren vorhanden. Die Eigentümerin oder der Eigentümer des abgebildeten Fahrrads wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Speyer unter 06232/137-0 oder per E-Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.

