Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Einbruchsdiebstahl in Gartenlaube

Frankenthal (ots)

Im Zeitraum vom 03.10.2021 bis zum 09.10.2021 verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zur Gartenlaube des Geschädigten in der Gerhart-Hauptmann-Straße in Frankenthal.

Hierbei wurde das Fenster der Gartenlaube gewaltsam eingeschlagen und die Holztür vermutlich eingetreten. Im Inneren der Gartenlaube wurden sämtliche Getränkeflaschen geöffnet sowie Pfandflaschen entwendet.

Vor der Gartenlaube zurückgelassenen Flaschendeckel konnten durch die Polizei spurenschonend sichergestellt werden. Ein Ermittlungsverfahren aufgrund des Einbruchsdiebstahls wurde eingeleitet.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

