Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Sachbeschädigung an VHS Frankenthal e.V.

Frankenthal (ots)

In der Nacht vom 08.10.2021 auf den 09.10.2021 beschädigten bislang unbekannte Täter eine Fensterscheibe der Volkshochschule Frankenthal e.V. am Stephan-Cosacchi-Platz.

Diese wurde vermutlich mittels Bierflaschen eingeworfen.

Vor Ort konnte durch die Polizei mögliches Spurenmaterial sichergestellt werden. Die Polizei ermittelt nun aufgrund einer Sachbeschädigung.

Der Schaden beläuft sich auf ca. 1500EUR.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell