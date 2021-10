Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Verkehrsunfall mit verletztem Fahrradfahrer (20/0910)

Speyer (ots)

Am 09.10.2021 kam es gegen 12:45 Uhr in der Auestraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 58-jährigen PKW Fahrerin aus Römerberg und einer 53-jährigen Fahrradfahrerin aus Rheinzabern. Die PKW Fahrerin übersah beim Ausfahren von einem Parkplatz die in falscher Fahrtrichtung fahrende Fahrradfahrerin. Die Fahrradfahrerin wurde hierbei leichtverletzt. Gerade die falsche Radwegbenutzung ist eine der Hauptursachen der Verkehrsunfälle mit Fahrradfahrer.

