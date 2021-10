Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Serie an Diebstählen aus PKW's (13/0910;12/0910;11/0910;17/0910)

Speyer (ots)

In der Nacht vom 08.10.2021 auf den 09.10.2021 wurden in Speyer-Süd insgesamt vier PKW's durch bisher unbekannte Täter zum Teil aufgebrochen und zum Teil mit einem Stein eingeschlagen. Entwendet wurde nach derzeitigem Stand der Ermittlungen Münzgeld und Bekleidung. Des Weiteren wurde versucht, einen Porsche durch einen Kurzschluss zu entwenden, was letztlich jedoch misslang. Die Polizei bittet in dieser Serie um Ihre Mithilfe. Wenn Sie in dieser Nacht in Speyer-Süd verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, dann melden Sie dies der Polizei Speyer.

