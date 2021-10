Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Taschendiebstahl

Frankenthal (ots)

Die 91-jährige Geschädigte aus Frankenthal war am 08.10.21 gegen 14 Uhr in der Fußgängerzone Frankenthal unterwegs. Nachdem sie über die Bahnhofstraße zum Wochenmarkt auf dem Rathausplatz gelaufen war, bemerkte sie das unbekannte Täter ihren Geldbeutel, welchen sie samt Handtasche in ihrem Rolltrolley verstaut hatte, entwendet hatten. Unmittelbar nachdem die rüstige Dame auf der Polizeidienststelle Anzeige erstattet hatte, fand sie ihren Geldbeutel selbst, in einem Müllbehälter in der Speyererstraße wieder. Hierbei musste sie allerdings feststellen, dass 60EUR Bargeld entwendet wurden.

Ältere Menschen werden immer wieder Opfer von Diebstählen und Betrügereien, da sie von Tätern oftmals als leichte "Beute" angesehen werden. Bitte beachten Sie folgende Hinweise der Polizei, um sich vor Taschendieben zu schützen:

- Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschlosse-nen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper. - Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorder-seite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm. - Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse. - Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Ein-kaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah. - Hängen Sie Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden (selbst bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung) nicht an Stuhllehnen und stel-len Sie sie nicht unbeaufsichtigt ab.

Weitere Tipps wie sie sich vor Dieben und Betrügern schützen können, finden Sie unter www.polizei-beratung.de.

Wir wollen, dass Sie sicher Leben - Ihre Polizei Frankenthal.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell