POL-MA: Heidelberg-Bergheim: 53-jähriger Radfahrerin bei Zusammenstoß verletzt

Heidelberg-Bergheim (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag im Stadtteil Bergheim wurde eine 53-jähriger Radfahrerin verletzt. Ein 52-jähriger Mann war kurz nach 17 Uhr mit seinem BMW auf der Römerstraße in Richtung Bergheimer Straße unterwegs. An der Einmündung zur Bergheimer Straße hielt er zunächst an, fuhr anschließend jedoch in die Einmündung ein und übersah hierbei eine 53-jährige Frau, die mit ihrem Fahrrad auf der Bergheimer Straße in Richtung Bismarckplatz unterwegs war. Die Frau stürzte auf die Fahrbahn und zog sich Verletzungen an der Schulter zu. Sie wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Es war Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro entstanden.

