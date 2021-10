Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Straßenverkehrsgefährdung und verbotenes Kraftfahrzeugrennen

Frankenthal/Lambsheim (ots)

Ein illegales Kraftfahrzeugrennen lieferten sich am 08.10. gegen 17:20 Uhr offenbar ein weißer und ein schwarzer PKW Mercedes-Benz, auf der L522 zwischen Frankenthal und Lambsheim. Eine 25-jährige Verkehrsteilnehmerin aus dem Rhein-Pfalz-Kreis musste den, unter anderem auf ihrer eigenen Fahrspur entgegenkommenden Fahrzeugen, nach rechts in den Grünstreifen ausweichen um eine Kollision zu vermeiden. Beide Fahrzeuge setzten ihre Fahrt unbeeindruckt weiter in Richtung Friedhof Lambsheim fort. Ob weitere Verkehrsteilnehmer gefährdete wurden ist bisher nicht bekannt. Die Polizeiinspektion Frankenthal hat die Ermittlungen aufgenommen und Strafverfahren wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung und der Teilnahme an verbotenen Straßenrennen aufgenommen. Den Fahrern drohen sowohl der Entzug der Fahrerlaubnis als auch die Einziehung der "Rennautos".

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell