POL-PDLU: Speyer - Körperverletzung wegen nicht angeleintem Hund (28/0810)

Speyer (ots)

Am Freitagmittag kam es in Speyer-Nord zu einer Körperverletzung zwischen einem 31-jährigem und einer 62-jährigen. Die beiden Hundebesitzer gerieten in Streit, da einer der Hunde nicht angeleint war. Während des Streitgespräches gab der Mann der Frau eine Ohrfeige. Zudem sollen Beleidigungen ausgesprochen worden sein. Beiden Personen erwartet nun ein Strafverfahren. Die Ermittlungen zur Klärung des Vorfalls wurden aufgenommen.

