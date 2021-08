Polizei Duisburg

POL-DU: Meiderich: Zwei Dosen Energydrink - Zwei Haftbefehle

Duisburg (ots)

Zwei offene Haftbefehle hielten einen 42-jährigen Mann am Mittwochnachmittag (11. August, 15:35 Uhr) nicht davon ab, zwei Dosen eines Energydrinks zu stehlen. Er bezahlte vier Flaschen Eistee an der Kasse eines Supermarktes auf der Berliner Straße und verließ dann das Geschäft. Von der Kassiererin unbemerkt hatte er zwei Dosen in seinen Jackentaschen versteckt. Das blieb aber dem Ladendetektiv (33) nicht verborgen, der ihm hinterherlief und ihn festhielt, bis die Polizei da war. Bei der Überprüfung des Täters kam heraus, dass er mit zwei Haftbefehlen gesucht wird. Während er nun in einer Justizvollzugsanstalt sitzt, erwartet ihn ein weiteres Strafverfahren.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell