Polizei Duisburg

POL-DU: Rheinhausen: E-Bike-Fahrer sürzt, verletzt sich und fährt weiter

Duisburg (ots)

Bereits am Samstagabend (7. August, 20:15 Uhr) ist ein E-Bike-Fahrer auf der Asterlager Straße in Höhe des Einkaufszentrums gestürzt und gegen ein geparktes Auto gestoßen. Laut Zeugenaussagen verletzte sich der Mann an der Hand. Dann fuhr er mit seinem schwarzen Rad weiter in Richtung Asterlagen. Das Verkehrskommissariat 21 bittet ihn und weitere Zeugen sich unter der Rufnummer 0203 2800 bei der Duisburger Polizei zu melden.

