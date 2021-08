Polizei Duisburg

POL-DU: Beeck: Drogenfund bei Geschwindigkeitskontrolle - Taxifahrt endet im Streifenwagen

Duisburg (ots)

Polizisten haben am Dienstagabend (10. August) einen Taxifahrer (50) angehalten, der zu schnell unterwegs war (64 km/h in 50er-Zone). Er fiel den Beamten gegen 21:30 Uhr auf der Friedrich-Ebert-Straße im Rahmen einer Geschwindigkeitskontrolle auf. Als sie ihn nach seinem Führerschein fragten, stieg ihnen Cannabisgeruch in die Nase - der kam von der Rückbank. Dort saß ein 24-jähriger Gelsenkirchener mit stark geröteten Augen, der zwischen seinen Füßen eine Katzenstreuverpackung stehen hatte. Doch statt Katzenstreu fanden die Einsatzkräfte rund 300 Gramm Marihuana. Sie nahmen den Mann mit zur Wache und schrieben eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

