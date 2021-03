Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall auf der BAB 7 mit fünf Verletzten

Niederaula -BAB 7 (ots)

Am Montag, dem 08.03.2021 ereignete sich um 16.49 Uhr auf der BAB 7 in Fahrtrichtung Kassel, in der Gemarkung Niederaula, in Höhe der Anschlussstelle Niederaula ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 41-jähriger PKW-Fahrer aus Paderborn befuhr den linken der beiden Fahrstreifen und überholte einen LKW, welcher den rechten Fahrstreifen befuhr. Nach dem Überholvorgang wechselte der PKW-Fahrer mit seinem Fahrzeug auf den rechten Fahrtreifen. Dabei stieß der PKW, aus bisher ungeklärter Ursache, gegen das Heck eines dort fahrenden Sattelzuges aus Passau, welcher von einem 50-jährigen Kraftfahrer aus Tschechien geführt wurde. Der PKW schleuderte, drehte sich und kam auf dem Seitenstreifen zum Stehen. Im PKW befanden sich neben dem Fahrer seine 32-jährige Ehefrau, und seine drei Kinder im Alter von 13, 6 und 4 Jahren. Bei dem Unfall wurden alle 5 Personen schwer verletzt und durch 2 Rettungshubschrauber und Rettungswagen in die umliegenden Krankenhäuser verbracht.

An den Fahrzeugen entstanden Sachschäden in Höhe von 14.000,-EUR. Die Unfallstelle war ca. 2 Stunden voll gesperrt und der Verkehr staute sich bis auf eine Länge von 5 Kilometern. Vor Ort eingesetzt waren, die Feuerwehr Niederaula, mehrere RTW aus umliegenden Krankenhäusern, die Autobahnmeisterei Alsfeld, Rettungshubschrauber Christoph 7 und 28 und Streifen der Polizeiautobahnstation Petersberg und der Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld.

