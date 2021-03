Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Schwarzer Pick-Up fährt gegen Fußgängerin - Polizei bittet um Hinweise

Vogelsbergkreis (ots)

Homberg/Ohm / Dannnerod - Ein Auto hatte eine Fußgängerin in Schrittgeschwindigkeit angefahren. Die Frau blieb unverletzt. Die Polizei ermittelt u.a. wegen des Verdachts eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, Nötigung und versuchter gefährlicher Körperverletzung. Die Polizei sucht nach diesem Vorfall auf dem Feld-/Waldweg hinter dem Sportplatz in Dannenrod in der Verlängerung der Straße Zur Waldhecke nach Zeugen und bittet um sachdienliche Hinweise.

Beteiligt an dem Geschehen am Sonntag, 07. März, zwischen 14.45 und 15.15 Uhr, waren eine 53 Jahre alte Spaziergängerin und ein schwarzer Pick Up. Die Frau und ein Begleiter gingen vom Dorfgemeinschaftshaus am Dannenröder Sportplatz vorbei zum Wald. Nach dem Passieren des Sportplatzes fuhr der schwarze Pick Up zunächst problemlos an ihnen vorbei und man schenkte ihm keine weitere Beachtung. Wenige Minuten später kam der Pick Up zurück. Der Fahrer verringerte erst wenige Meter vor den Fußgängern seine Geschwindigkeit, machte nach den Angaben der Betroffenen aber kein Ausweichmanöver, sodass es letztlich mit dem noch in Schrittgeschwindigkeit fahrenden Auto zur Berührung kam. Sie sei dadurch zwar leicht zurückgestoßen worden, kam aber nicht zu Fall und erlitt wohl auch keine Verletzungen. Der Fahrer setzte zurück, umkurvte anschließend die Fußgängerin und fuhr weiter. Am Steuer saß ein 18 bis 25 Jahre junger Mann mit kurzen blonden Haaren. Auf dem Beifahrersitz saß eine etwa gleichaltrige Frau mit schulterlangen Haaren. Im Fond des Pick -Up waren ebenfalls Personen, wobei keine Angaben zur Anzahl und zum Aussehen möglich waren.

Wer hat das Geschehen auf dem Feld- Waldweg noch beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verhalten von Autofahrer und Fußgänger machen? Hinweise bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0 oder die Polizei in Alsfeld, Tel. 06631/9 74-0.

