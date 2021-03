Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Polizei warnt vor Anrufen von Betrügern: Aktuell Anrufe durch falsche Mitarbeiter /-innen von Impfzentren und Krankenkassen im Landkreis Fulda und Vogelsberg.

Fulda (ots)

Warnmeldung!

Polizei warnt vor Anrufen von Betrügern: Aktuell Anrufe durch falsche Mitarbeiter /-innen von Impfzentren und Krankenkassen im Landkreis Fulda und Vogelsberg.

Unbekannte haben am heutigen Montag in den Landkreisen Fulda und Vogelsberg versucht, in betrügerischer Art und Weise an das Ersparte ihrer Opfer zu gelangen. Sie meldeten sich am Telefon als Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen von Impfzentren und Krankenkassen und gaben an, dass sie vor einer medizinischen Leistung nochmals persönliche Daten benötigen. Auch benötige man die Nummer des Personalausweises.

Diese nutzen die Täter dann für die unterschiedlichsten Betrugsformen, wie zum Beispiel das Bestellen von Warensendungen, wobei die Opfer auf den Kosten sitzenbleiben. Nach bisherigen Erkenntnissen hatten die unbekannten Betrüger jedoch keinen Erfolg mit ihrer Masche.

Fallen Sie nicht auf diese Masche herein. Es ist ein Betrugsversuch!!!

Ihre Polizei rät:

- Gehen Sie nicht auf die Geldforderung ein - Geben Sie keine persönlichen Daten am Telefon preis - Geben Sie keine Details zu Ihren familiären und finanziellen Verhältnissen, sowie ihre Bankverbindungen preis - Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen wie Schmuck an unbekannte Personen - Informieren Sie auch Ihre Angehörigen und Nachbarn über diese Betrugsmasche

Weitere Infos / Verhaltenshinweise finden Sie unter: www.senioren-sind-auf-zack.de

Stephan Müller

Polizeipräsidium Osthessen Pressesprecher Tel. +49 (0)661 / 105 - 1099

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell