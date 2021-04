Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Sachbeschädigung an geparktem Pkw

Worms (ots)

Am späten Sonntagabend, gegen 23:20 Uhr, kam es in der Ludwigstraße in Worms zu einer Sachbeschädigung an einem ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten Pkw. Ein bislang unbekannter Täter näherte sich dem Fahrzeug und zerstach mit einem spitzen Gegenstand alle vier Reifen. Das dabei entstandene Geräusch konnte von einem aufmerksamen Anwohner wahrgenommen und der Täter dadurch bei der Flucht beobachtet werden. Es handelte sich demnach um eine männliche Person mit einer Daunen-/Steppjacke mit Kapuze und hellen Jogginghosen, welche sich in Richtung Petersstraße von der Tatörtlichkeit entfernte. Obwohl der Anwohner zeitnah die Polizei rief, konnte der Täter im Nahbereich nicht mehr angetroffen werden.

Die Polizei bittet daher um sachdienliche Hinweise.

