Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Alleinunfall mit zwei verletzten Personen

Worms, B9 Höhe Flugplatz (ots)

Am Donnerstagabend, 01.04.2021, kam es gegen 18:00 Uhr an der B9 im Bereich der Abfahrt "Am Flugplatz / Worms" zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen. Eine 17-jährige Ludwigshafenerin war mit einer 16-jährigen Frankenthalerin auf einem 125er Motorrad unterwegs. In der Abfahrt "Am Flugplatz / Worms" kam die 17-jährige aus bisher ungeklärter Ursache ohne Fremdbeteiligung nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke. Hierbei wurde die Fahrerin schwer am Fuß verletzt. Der Sozius wurde leicht verletzt. Beide wurden in umliegende Kliniken verbracht. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand insgesamt ein Sachschaden in einer Höhe von ca. 2500 Euro.

