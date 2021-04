Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Mülltonne in Brand gesetzt - Die Polizei sucht Zeugen

Worms-Herrnsheim (ots)

Am gestrigen Mittwoch, gegen 20:00 Uhr, meldeten Zeugen einen Brand an der Dalbergschule in Worms-Herrnsheim. Wie sich herausstellte, geriet eine am Verwaltungsgebäude abgestellte Mülltonne in Brand, welche durch das Feuer völlig zerstört wurde. Zudem zersprangen aufgrund der starken Hitzentwicklung drei Fensterscheiben und die Fassade des Gebäudes wurde stark verrußt. Laut ersten Schätzungen beläuft sich der entstandene Sachschaden auf mehr als 10.000 Euro.

Derzeit besteht der Verdacht, dass das Feuer vorsätzlich gelegt worden sein könnte. Im möglichen Tatzusammenhang stehen zwei Jugendliche, welche Zeugen als 15-16 Jahre alt und 170cm groß beschreiben. Beide trugen dunkle Kleidung, vermutlich Kapuzenpullover. Einer von beiden trug zudem auffallend weiße Sportschuhe.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Worms unter der Rufnummer 06241-8520 entgegen.

