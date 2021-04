Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Unfallflucht - Radfahrerin verletzt

Bild-Infos

Download

Worms (ots)

Eine 53-jährige Radfahrerin wurde bei einem Unfall am gestrigen Mittwoch, gegen kurz vor 08:00 Uhr, verletzt. Die Frau befuhr die Untere Hauptstraße in Worms-Horchheim. In Höhe der Einmündung zur Zollhausstraße fuhr ihr ein PKW gegen das Hinterrad, worauf die Wormserin stürzte und sich diverse Perllungen und Schürfwunden zuzog. Sie musste anschließend im Krankenhaus medizinisch versorgt werden. Ihr Fahrrad blieb beschädigt am Unfallort zurück. Statt sich um das Unfallopfer zu kümmern, flüchtete der PKW von der Unfallstelle. Derzeit liegen weder Erkenntnisse zu Fahrerin oder Fahrer noch zum Auto oder dem Kennzeichen vor. Da zum Unfallzeitpunkt reger Verkehr herrschte, bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Wer kann Hinweise zum Kennzeichen, dem PKW oder zum Verursacher / der Verursacherin geben. Bitte melden sie sich bei der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241-8520.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell