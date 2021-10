Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Schifferstadt) Falsche Polizeibeamte treiben ihr Unwesen

Schifferstadt (ots)

Am gestrigen Abend, zwischen 20:30 - 21:30 Uhr, kam es im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Schifferstadt zu weiteren Anrufen von angeblichen Polizeibeamten. Die angeblichen Polizisten fragten, ob Fenster und Türen geschlossen wären. Seitens der Polizei wären zwei Diebe festgenommen worden und auf Zetteln wurden die Adresse der Angerufenen festgestellt. Letztlich ist in keinem Fall ein Schaden entstanden, weil die Betrügereien erkannt wurden. Die Betrugsmasche "Falscher Polizeibeamter" zielt darauf ab, bei den Opfern Ängste zu schüren und durch eine geschickte Gesprächsführung an Wertsachen zu gelangen. Auch beabsichtigen die Betrüger, dass die Gespräche vertraulich bleiben und auf keinen Fall Angehörige verständigt werden sollen. Die Polizei weist auf Folgendes hin: - Die Polizei wird Sie am Telefon niemals nach Wertsachen fragen - Lassen Sie sich am Telefon nicht überrumpeln. Wenn vermeintliche Polizeibeamte bei Ihnen anrufen, geben Sie keine Informationen heraus und rufen Sie zur Überprüfung bei der nächsten Polizeiinspektion an. Scheuen Sie sich nicht, im Zweifel auch die 110 zu wählen.

