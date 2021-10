Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Außenspiegel touchiert - geschädigter PKW gesucht

Maxdorf (ots)

Am 06.10.2021 zwischen 09:30 und 10:00 Uhr befuhr die Unfallverursacherin mit einem silber-grauen 3er BMW in Maxdorf die Hauptstraße Richtung Ludwigshafen. Im Bereich zwischen Sparkasse und RV-Bank touchierte der BMW den Außenspiegel eines geparkten PKW, so dass der Außenspiegel des BMW einklappte. Verkehrsbedingt konnte die Unfallverursacherin nicht anhalten. Sie wendete bei nächster Gelegenheit und kehrte zum Unfallort zurück. Einen beschädigten PKW konnte sie nicht finden. Eventuell wurde der touchierte PKW bereits weggefahren.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237 / 934-1100 oder der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233 / 313-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pwmaxdorf@polizei.rlp.de übermittelt werden.

